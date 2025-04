Chiariello: "A Bologna serve un'impresa! Ma tutti avremmo firmato per restare a -3!"

vedi letture

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale entrando nello specifico del match odierno contro il Bologna dopo lo stop inatteso dell'Inter:

"Che l'Inter sia la più forte la favorita lo dicevano e lo dicono anche le pietre, ma si era detto che l'Inter avesse due squadre, che ha una rosa estremamente ampia, che può sostituire gli uomini senza colpo ferire, ed invece succede esattamente l'opposto. Succede quello che succede al Napoli anche se l'Inter ha più risorse e più gol dalla panchina, ma ogni volta che cambia i titolari l'Inter fatica o crolla. Già con l'Udinese c'erano stati sentori gravissimi, perché l'Udinese la stava quasi per acciuffare la partita dal 2-0 per l'Inter, a Parma invece è accaduto. Sarà un problema psicologico, perché la testa va al derby col Milan e ora va al Bayern Monaco.

Per il Napoli arriva l'occasione. Abbiamo guardato in casa ad altri, va bene così. C'è una zona retrocessione che non si muove per niente, è completamente anestetizzata, sono tutti immobili. Pensate che a parte il Monza, già retrocesso, le ultime sei della classe, vale a dire il Verona, il Cagliari, il Parma, il Lecce, l'Empoli e il Venezia hanno pareggiato tutte. Non perdono, però perché ci sono nella lotta salvezza, ma non vincono, hanno pareggiato tutte. E se il Napoli supera l'ostacolo Bologna sapete che cosa bella succede che nelle sette partite che rimangono? Se nel calcio la motivazione se non è tutto è l'80%, bene il Napoli su sette partite ne affronta cinque con squadre senza nulla più chiedere al campionato. Perché a parte l'Empoli, che viene in casa e che lotta per salvarsi ma che non segna mai, il Lecce che è un'altra squadra che lotta per salvarsi in casa loro, che non segna praticamente mai, sono due squadre che non segnano mai, il Napoli affronta il Monza già retrocesso in casa sua. In casa propria il Napoli al Maradona affronta Torino, Genoa e Cagliari, all'ultima che sarà già salvo, tre squadre che non hanno niente ma dicasi niente da chiedere al campionato e andrà anche sul campo del Parma, oltre a quello del Monza, che alla penultima potrebbe essere già salvo. Perché pare che la lotta salvezza ormai si riduca, considerando il Venezia difficilmente salvabile, nonostante stia combattendo, a un duello Empoli-Lecce fondamentalmente. Quindi il percorso è veramente in discesa, ma l'ostacolo è altissimo. Perché il Bologna in questo momento, non sentite il nome Bologna e pensate che non che Bologna non lo sia perché siamo abituati a sentire il Bologna come una squadra al decimo posto, di quelle morbide.

No, il Bologna in questo momento è l'ostacolo più alto che si possa trovare nel campionato italiano. E che è l'arbitro dello scudetto e anche della Champions, perché le deve affrontare quasi tutte, anche l'Atalanta, ma deve affrontare sul proprio campo a distanza di due settimane Napoli e Inter. Il Bologna, mai come adesso, è in fiducia, mai come adesso appunto la motivazione, l'autostima quanto conta, mai come adesso è una squadra pericolosissima. Se il Napoli esce da Bologna anche col pareggio mantiene le distanze a tre punti, cosa avremmo detto se l'Inter avesse vinto come tutti pensavamo a Parma e il Napoli fosse passato a Bologna. Sarebbero rimasti tre punti, ma sette partite in discesa per il Napoli, ci saremmo sentiti in lotta per lo scudetto. Bene allora ve lo dico già, che se il Napoli esce da Bologna, che non è un cattivo risultato, siamo in corsa scudetto a meno tre. È inutile che dite che è peccato, non lo dite proprio, perché è un ostacolo altissimo. Ma se il Napoli fa l'impresa a Bologna, perché è una partita difficilissima, ci sarà da divertirsi sul serio. Perché con tutti gli impegni che ha l'Inter e con tutte le volte in cui dimostra di non saper portare a casa il risultato, la squadra dominatrice non c'è. E quando alle spalle c'hai non un cane lupo, ma c'è un dobermann come Antonio Conte io qualche pauretta cari interisti ce l'avrei”.