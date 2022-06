Chiariello: "ADL a Napoli è visto come il tiranno, ma con i Fondi finiremmo come il Genoa"

"Sembra di rivivere gli ultimi anni di Ferlaino anche se ora si ricordano solo le vittorie, non i tanti anni di sconfitte e giocatori improponibili".

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto in un incontro su Twitter: "De Laurentiis è visto come il tiranno ormai a Napoli, anche se porta i risultati e campioni che raramente abbiamo visto nella nostra storia ad eccezione di quegli anni d’oro. Lui non punta alla vittoria, per questo. Sembra di rivivere gli ultimi anni di Ferlaino anche se ora si ricordano solo le vittorie, non i tanti anni di sconfitte e giocatori improponibili. Si parla molto dei fondi, hanno come obiettivo far crescere il brand per rivendere ma al Milan ad esempio trovano già una struttura composta da dirigenti come Maldini Massara ed altri mentre a Napoli mi fanno molta paura. Non troverebbero una struttura perché il Napoli è De Laurentiis e gli americani non hanno idea del mercato, fanno il mercato come nel baseball con gli algoritmi, si finirebbe come il Genoa".