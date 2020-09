Chiariello: "ADL con quella frase voleva dire che non si farà più condizionare dalla piazza"

“Non resisterò più a grandi offerte e venderò anche dopo un anno!" Alla dichiarazione del presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il suo punto di vista il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21: "Le parole di De Laurentiis vanno lette in controluce, vogliono dire due cose. La prima è che da oggi in poi non si farà più condizionare dalla piazza. Un Koulibaly lo venderà quando andrà venduto e se ne fregherà se la piazza borbotterà. La seconda cosa che dice il presidente è che non farà più la mozione dei sentimenti. Sarri gli chiese di non cedere nessuno e lui accettò, però dovette rinnovare tutti rinunciando ad offerte stratosferiche per alcuni calciatori tra cui proprio Koulibaly. Oggi invece De Laurentiis, visto anche il Covid e le difficoltà del mercato, vuole azzerare tutto. Se arriveranno offerte importanti lui venderà stra-fregandosene del giudizio popolare. Il Napoli non esiste a Napoli, non ha una sede, si allena in provincia di Caserta, non ha rapporti col territorio, De Laurentiis per 6 mesi all'anno vive a Los Angeles".