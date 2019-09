Chiariello ai tifosi: "Ora basta critiche e scetticismo, seguite la squadra che lo merita!"

Queste le parole del giornalista Umberto Chiariello, che ai microfoni di Canale 21 ha commentato la vittoria del Napoli contro il Liverpool: "Il Napoli al di là dei punti, in un girone che comunque passavi, ottiene un successo che vale fiducia ed entusiasmo anche per la piazza. Basta scetticismo. Nessuno può dire cosa otterrà, ma la squadra è fortissima. Il Napoli si permette di avere in panchina gente a rotazione tra Milik, Llorente, Lozano, Zielinski, Insigne. Il Liverpool non perdeva da 15 partite e una vittoria così bella non può non dare entusiasmo alla piazza con alcuni sempre a criticare, come per Llorente vecchio o Lozano sconosciuto. L'Inter che tutti elogiano ha pareggiato al 92' con lo Slavia Praga. Ora smettetela, abbonatevi e seguitela! Lo merita"