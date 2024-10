Chiariello al Comune: "Che ve ne fate del Maradona senza il Napoli?"

Umberto Chiariello ha parlato nel suo punto chiaro nel corso della sua trasmissione in onda su Radio CRC, radio partner del SSC Napoli.

“Ci sono molti i temi di cui parlare come le infiltrazioni criminali nelle tifoserie di Inter e Milan, ma vi voglio concentrare ancora una volta sulla questione dell’impianto e del centro sportivo del Napoli. A voi consiglieri comunali dico: “Fate una riunione di condominio con il vostro cervello” così come diceva il mio amico nonché grandissimo giornalista del Mattino, Vittorio Raio.

Vi siete lamentati per un regalo che vi è stato fatto dalla società del Napoli perché vi siete sentiti presi in giro. Ci avete detto che lo stadio Maradona non si vende e che è un bene del comune così come la Galleria Umberto. Va bene, ne prendiamo atto. Allora, costruiamo lo stadio da un’altra parte di Napoli, tipo ad Afragola. Questa soluzione per voi neanche va bene, poiché a Napoli si deve ricostruire il Maradona.

Che ve ne fate del Maradona senza il Napoli? Per competere negli anni 2000 dobbiamo avere uno stadio di proprietà del club che abbia tutto ciò che deve avere uno stadio moderno: capienza e qualità. Uno stadio del genere ti garantisce un aumento dei ricavi, del turismo e dei benefici alla città. E’ una cosa che serve a tutti!” “Che dobbiamo fare? Vi devo tirare fuori le carte? Mi ricorderò di voi quando andrò a votare. Ho tutte le vostre statistiche”.