Chiariello: “Altro che storia, se il Napoli fa il Napoli può arrivare in finale di Champions”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

Guardando al derby di Roma fatto di mazzate e quello d’Italia inguardabile, squallido e deciso da un episodio fallace, che dobbiamo aggiungere? Che questo Napoli è davvero, in questo momento, una delle squadre – con Barcellona, Arsenal, Manchester City, Brighton, Lazio – una delle squadre che illumina il calcio europeo. È davvero favorevole incontrare le italiane in Champions? Ci sono più punti di vista. Uscire con una squadra straniera ci può stare e non ci sarebbe nessun rammarico.

Adesso, invece, c’è tutto da perdere: perdendo con Inter e Milan ci sarebbe delusione. Questo è un ragionamento da perdenti. C’è quello da vincenti: noi chi vogliamo essere? Quale Ulisse vogliamo essere? Quello Dantesco o quello Omerico? Quello che non vuole più saperne di maghe e di orchi dall’occhio solo, o quello che vuole andare oltre le colonne d’Ercole? Quale dei due Napoli dobbiamo sposare? Quello che sa di avere un’occasione e cercherà di non sprecarla o quella che teme di fare una brutta figura contro una squadra stracciata in campionato? Quando c’è l’occasione, va sfruttata fino in fondo: arrivare a Istanbul, a questo punto, non diventa un obbligo, ma sarebbe stupido non rendersi conto che c’è un’autostrada e se il Napoli fa il Napoli non c’è storia che tenga.

Se il Napoli fa il Napoli anche in Champions può arrivare a Istanbul. Il Napoli è una squadra che nasce da giocatori di squadre di seconda fascia e oggi è uno squadrone, ma non ha l’obbligo di vincere. Se in finale arrivano Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, ancor meno il Napoli non ha alcun obbligo. Arrivare a Istanbul si può, non siamo né stupidi, né ignoranti, né in malafede caro Spalletti, non vogliamo mettere pressione, ma solo che questo meraviglioso Napoli si possa rivedere in Champions".