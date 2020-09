Chiariello: "Chiesa-Napoli? Prezzo calato, è di un altro livello rispetto ad Under e Politano"

Federico Chiesa è sempre stato un pallino di De Laurentiis, nelle ultime ore rumors di mercato parlano di una possibile trattativa con la Fiorentina. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato così ai microfoni di Canale 21: "Sarebbe tanta grazia, ma non sono tanto ottimista. E' vero che il prezzo di Chiesa si è abbassato notevolmente per colpa degli allenatori, ma non mi sembra una trattativa facile. Il viola è uno splendido animale fisico che ha anche una quindicina di gol nelle gambe, ma a differenza del padre vede meno la porta. Come dicevo gli allenatori però lo stanno rovinando trasformandolo da ala a seconda punta. Chiesa ha forza fisica, velocità e salta l'uomo. In questo momento è vero che è in una fase di appannamento, ma è di un altro livello rispetto ad Under e Politano. Sarebbe ottimo per il Napoli, non credo che arriverà mai a vestire la maglia azzurra".