Chiariello: "Col Parma la peggior partita stagionale! Cosa c'entra il gol annullato?"

Nel corso del suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha analizzato la situazione di casa Napoli trattando alcuni dei principali temi di attualità. "Attaccarsi ora al gol annullato a McTominay lo trovo non solo stupido, ma deleterio, perché il gol annullato a McTominay è avvenuto a inizio partita: il Napoli l’aveva sbloccata, sarebbe stata tutta un’altra partita, magari finiva anche di goleada. Indubbiamente quel gol ha pesato molto sull’economia della gara, ma non può giustificare nulla, perché il Napoli ha avuto oltre ottanta minuti per poter vincere questa partita.

E se nel primo tempo ha giocato male e ha prodotto però due palle gol nitide, il colpo di testa di Buongiorno e la girata di Højlund, su cui un portiere esordiente di ventitré anni, che aveva solo quasi cento partite di Serie C sulle spalle ed era il terzo portiere in estate in origine perché il titolare era Suzuki, ieri lo ha fatto esordire niente di meno che contro i campioni d’Italia al Maradona, roba da farsi male ai polsi per chiunque esordiente.

Il buon Rinaldi nel primo tempo ha sfoderato due bellissime parate su Buongiorno e su Hojlund. Si è pensato: va bene, è passato il primo tempo, il Napoli non ha sfondato, ha avuto due occasioni, ma ha tutta la ripresa. Il Napoli nella ripresa ha avuto un errore di Rinaldi, su cui Hojlund non ha saputo approfittarne. Ha prodotto semplicemente due tiri in faccia al portiere, di piatto, facili, di McTominay e di Lobotka; una palla di Rrahmani spedita in curva anche per la direzione avversaria, l’unica incursione che i difensori hanno saputo realizzare nella ripresa. I più pericolosi del Napoli sono stati Buongiorno e Rrahmani: questo la dice lunga. Tiri in porta zero.

Rinaldi nel secondo tempo si è preso il caffè e mi ha sinistramente ricordato il portiere del Bologna che, esordiente e tremebondo nei primi minuti, si vedeva che era emozionatissimo e sparacchiava rimpalli a caso, ma il Napoli non gli fece un tiro in porta. Io penso che Napoli-Parma sia stata la peggiore partita della stagione da parte del Napoli".