Chiariello: "Con Conte e Oriali acquisita mentalità vincente, vediamo come si tradurrà sul campo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "L’arrivo di Antonio Conte è atteso con grande fibrillazione dal popolo napoletano. Il progetto di De Laurentiis è di riscossa di tornare a vincere in tempi brevi, ha capito i suoi errori, gli è rimasto il sapore della vittoria. De Laurentiis è molto convinto degli errori di quest’anno e molto convinto di non ripeterli e la discontinuità è nei fatti. Manna, arrivato a marzo, ha dimostrato di essere uno che conta e sul mercato agirà secondo le direttive del tecnico.

Inutile partire col mercato a tutto spiano, aspettiamo la conferenza stampa, le idee tattiche di Conte che partirà da ciò che ha in casa, non è un fanatico di un modulo e piegherà i giocatori. Per ora sono tutte chiacchiere e illazioni, sia in uscita che in entrata. È tutto da farsi, attendiamo il tweet e la conferenza di presentazione in cui conosceremo le idee di Conte, l’obiettivo sarà tornare in Champions anche se Conte ha dimostrato più volte di vincere subito, al primo anno. Una speranza recondita, certamente, ma è certo che lui viene per vincere, ci vorrà tempo, all’Inter ci ha messo due anni, alla Juve e al Chelsea l’ha fatto subito. Per me, il Napoli ha comprato un allenatore carismatico, ma anche professionalità, esperienza e mentalità vincente e con gente come Oriali e Conte non può essere altrimenti. La mentalità vincente costa, costa caro, con uno staff ricco. Vediamo sul campo come si tradurrà tutto ciò ".