Chiariello: “Conte chiaro ma non polemico, Manna ha detto le stesse cose”

"Manna è giovane, usa il politichese, meglio tacere che dire banalità, può essere incisivo come Conte perché hanno detto le stesse cose".

Nel corso di Radio Crc è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello parlando dell'attualità in casa Napoli: "Il Verona lo vedo serio candidato alla retrocessione. Non sarà facile con la squadra incompleta, ma il Napoli ha gli uomini per vincere. Detto questo, sarei un folle a dire che va tutto bene. Non va tutto bene, le parole di Conte sono chiare, ho molto da lavorare ma anche la società, non sono critiche verso la società, ma vere, chiare. Manna è giovane, usa il politichese, meglio tacere che dire banalità, può essere incisivo come Conte perché hanno detto le stesse cose. E' consapevole, come ADL e Conte, che il mercato stagna. Non c'è contraddizione, non c'è polemica. Nulla di più, ma c'è sintonia. C'è la vicenda Osimhen che può sbloccarsi perché il Chelsea non ha più preso Omorodion.

La preoccupazione è d'obbligo, il summit ADL-Conte è dovuto, bisogna accelerare per dargli la squadra più completa se non al 100%. Conte non ha fatto il pazzo come molti ritengono, ha detto la verità, anche se sui 12 che mancano sulla rosa Scudetto 8 sono ininfluenti, certo mancano Zielinski, Kim, Osimhen, ma l'ossatura è rimasta e va migliorata. Le parole di Conte sono sagge, non polemiche, Manna è consapevole che dice il vero, non vedo polemiche, ma bisogna accelerare".