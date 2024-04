Chiariello: "Conte non ha altre offerte ed è il primo obiettivo di ADL. Occhio alla giornata di lunedì"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di TV Play del prossimo allenatore del Napoli.

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di TV Play del prossimo allenatore del Napoli: “Per fine aprile si dipanerà la matassa. Una matassa, che tra l’altro, rischia di complicarsi o sbrogliarsi già lunedì. Perché al tavolo del Napoli si potrebbe aggiungere un secondo nome che si chiama Stefano Pioli. Qualora lunedì prende gli otto giorni dal Milan, perché se tra giovedì e lunedì esce fuori dall’Europa League e si vede vincere lo scudetto in casa dall’Inter, il suo futuro al Milan è segnato ed ecco che diventa una prepotente candidatura per Napoli.

Conte è il primo obiettivo, secondo me, però bisogna aspettare come e quando deciderà, se deciderà. A me risulta che lui non ha altre offerte, quindi o Napoli o niente”.