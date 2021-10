Chiariello contro gli haters: "Tifo Napoli, ma amo la Salernitana e le squadre del Sud"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, tramite il suo account Twitter si è soffermato sulla Salernitana: "Tifo Napoli ma ho sempre dichiarato il mio amore per Salernitana e Battipagliese, le squadre della mia gioventù. Incurante degli haters che mi stanno insultando non capendo che le mie critiche alla società granata sono di amore e di rabbia, sono felice per la prima vittoria dei granata. La Salernitana c’è agonisticamente anche se tecnicamente scarsa, aggrappata ad un solo giocatore di classe di 39 anni.

L’obiettivo è aggrapparsi alla zona salvezza in attesa della nuova proprietà e del mercato di gennaio. Mese decisivo in arrivo. E Castori ha corretto l’assetto. Non mi farò mai coinvolgere nella polemica becera degli insulti tra tifosi. Io tifo Sud e tifo Campania. E non me ne frega niente se mi insultano e se insultano i napoletani tifosi del sud. Il problema è loro, non mio: la stessa differenza che passa tra le bestie e gli umani".