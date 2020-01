Chiariello: "Diatriba Ancelotti-ADL su Icardi e James, il presidente aveva ragione..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Quest'estate c'è stata una certa diatriba, passata sotto silenzio, tra Ancelotti e De Laurentiis. I due non erano più così coesi, tant'è vero che De Laurentiis ha confessato di volerlo cambiare già ad inizio stagione, perché non ne era contento. La diatriba era che Ancelotti spingeva per James Rodriguez, forte anche di alcune parole di Mendes, mentre De Laurentiis che a James non ci pensava proprio, aveva detto: "Io voglio il centravanti che fa gol" e si era buttato nella trattativa di Icardi. Se non fosse arrivato il PSG, negli ultimi giorni, la famiglia Icardi avrebbe dovuto scegliere tra Montecarlo e Napoli: Icardi sta spopolando, James Rodriguez è fermo ai box. Uno non capisce niente di calcio, il cinematografaro e ci ha visto giusto. L'altro, il pluridecorato, potrebbe essere un professore universitario di calcio, non ci ha azzeccato niente, perché James Rodriguez piace solo agli esteti: fate voi".