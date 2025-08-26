Chiariello: "Dominio Napoli sul mercato con l'ottavo colpo! E ne mancano due..."

"Il Napoli sta chiudendo Hojlund che è quasi azzurro. Dico quasi perché mancano alcuni dettagli Accordo fatto con lo United: 5 milioni di prestito più 40 milioni di riscatto che diventa obbligatorio con la qualificazione in Champions". Così Umberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale. "Zirkzee non era in vendita, così ecco Hojlund, un signor attaccante di 22 anni, che ha fatto un gran campionato all'Atalanta ma che è andato allo United che rovina tutti i giocatori, vedi Garnacho e McTominay.

Liberarsi di Hojlund è l'ennesima follia di un club che non sa che farsene di tutti questi esuberi. Ora si cerca di chiudere anche per Elmas, l'alternativa è il solito Brescianini e si cerca di capire se c'è spazio per fare l'operazione Juanlu. Sul mercato il Napoli sta dominando con l'ottavo acquisto di questa estate".