Chiariello duro: "Napoli incapace di articolare parole in campo, Fabiàn un ectoplasma!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Vittoria al 94' con autogol, come se De Laurentiis avesse scritto un altro film di un Napoli nel primo tempo inguardabile. Ha suscitato talmente tante preoccupazioni e perplessità che chiunque ha pensato "Chissa se ci salviamo quest'anno". La china sembrava irreversibile e pericolosa, un Napoli incapace di articolare parola in campo. Fabian Ruiz un ectoplasma in mezzo al campo, non sapendo cosa fare, regista non è il suo ruolo. E' bastato un gol, quello dall'inventato centravanti Allan, sgomitando e sfruttando una finta di Milik, per portare il Napoli al pareggio: da quel momento solo Napoli. La domanda è: "Com'è possibile che una squadra, l'unica al mondo ad essere capace di battere il Liverpool, è il Napoli? Capace di mettere sotto l'Atalanta, che rischia di arrivare ai quarti di Champions. Questo Napoli che rimonta 3 gol alla Juventus perde con Parma, Cagliari, pareggia con SPAL, Bologna e ieri a Reggio Emilia sembrava aver toccato il fondo. Quale Napoli avremo alla ripresa? Il Napoli svogliato, incapace, senz'anima, senza corsa del primo tempo di ieri o quello del secondo tempo? Ce lo dirà Conte".