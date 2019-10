Chiariello: "Fabian da blindare, ma lui non sarà insensibile alle sirene spagnole"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Lozano? Il Napoli perde Lozano che è già nell'occhio del ciclone della critica e ieri ha subito un infortunio, soltanto domani quando rientrerà si capirà l'entità dell'infortunio.



Fabian? Fabian Ruiz ha messo lo zampino con l'assist vincente per far qualificare la Spagna. Il problema è che Fabian sarà l'oggetto del desiderio di tanti top club. Ora c'è da blindarlo a tutti i costi, il Napoli vuole fargli un nuovo contratto dandogli più soldi, ma con una clausola da 120 milioni. A mio avviso sarà davvero molto complicato, credo che Fabian Ruiz non sarà insensibile alle sirene di cotanta Spagna".