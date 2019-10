Chiariello fiducioso: "Napoli al capolinea? Non credo proprio, ha battuto i campioni d'Europa!

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Secondo turno di Champions, l'Italia continua a non fare benissimo. Nel primo turno la stella Italiana, il Napoli, ha battuto i campioni d'Europa del Liverpool. La Juventus e l'Inter si fermarono ad un pareggio e l'Atalanta ha preso quattro schiaffoni. In questo secondo turno, la stella del Napoli si è abbassata, ma si è alzata quella juventina, squadra che cominci a prendere forma del maestro Sarri. Inter perfetto a Barcellona con una signor partita, meritava di più. L'Atalanta ha fatto una signora partita e meritava di più. Chi non ha fatto una signora partita è il Napoli. Capolinea Napoli? Non credo proprio. Ha fatto bene contro il Liverpool".