Chiariello: "Fuorigioco? Basta parlare di complotti, il problema è un altro"

vedi letture

Nel corso del suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha analizzato la situazione di casa Napoli trattando alcuni dei principali temi di attualità.

"Chi parla di “fuorigioco dubbio” mistifica. Oggi il fuorigioco non può essere dubbio: o è fuorigioco o non lo è. Mettere in discussione il SAOT significa voler alimentare complottismi e cacciara che non aiutano il Napoli. Il problema del Napoli è un altro ed è enorme. È una grande squadra che ha battuto tutte le big del campionato, ma poi si è impantanata contro squadre che si chiudono. Non riesce ad attaccare le difese schierate: il giropalla è lento, non ci sono inserimenti, sovrapposizioni, sovraccarichi, cambi di gioco efficaci, uno contro uno.

Tutti fermi ad aspettare la palla sui piedi e poi scarico all’indietro. Questo è un limite strutturale che viene da lontano. Lo scudetto dalla maglia ce lo siamo scucito, perché un girone d’andata a questi livelli non è da scudetto. L’Inter vola e per reggere quel passo servirebbe un percorso che oggi non è nelle corde del Napoli. Le cose vanno dette per come stanno, senza bugie e senza alibi".