Chiariello furioso: “Rapuano s’è inventato il rosso! Gara illegale per 4 spicci e senza africani!”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 la finale di Supercoppa italiana persa dal Napoli contro l'Inter: “Pechino bis, la storia si ripete. Rapuano ha rovinato la partita, la prima ammonizione di Simeone è inventata e nel primò tempo il metro era di far correre tutto sui falli degli interisti, Darmian, Acerbi, Calhanoglu ne fa 3 e prende un giallo dopo il primo di Rrahmani, nel secondo tempo all’improvviso inizia a cacciare cartellini a vanvera. Su Simeone manco si accorge del secondo fallo, viene segnalato dal quarto uomo. 30 minuti in 10 uomini e l’Inter passa solo nel finale.

Finale sporcata anche dai fischi arabi alla morte di Gigi Riva, una leggenda, è una responsabilità della Lega Serie A. E’ una partita illegale! Non si può accettare che la coppa d’Africa venga giocata a campionato in corso vista la forza dei giocatori africani. Non parliamo del Napoli, ma prendete il Liverpool senza Salah! Il Napoli dopo Osimhen perde anche Simeone e queste sono le conseguenze di queste scelte e di una Coppa insulsa! Giocata lì per 4 spicci e rovinando il campionato!”.