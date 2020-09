Chiariello: "Giocare Napoli-Genoa è stato un errore, andava rinviata a mercoledì!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “La vicenda Genoa pone una riflessione importante a tutto il movimento calcistico. Si è sempre detto che il campionato non è a rischio grazie ad un protocollo stringente, ma il rischio c’è ed è altissimo. Il Covid-19 è tutt’altro che debellato, ma la popolazione non l’ha capito e gli atteggiamenti restano sbagliati. È stato giusto correre a Napoli a giocare domenica nonostante la positività di Perin e Schone? È stato un errore, andavano aspettate le 72 ore e rinviata a mercoledì. È stata individuata una falla nel protocollo: non possono giocare dopo 24 ore dai tamponi effettuati".