Chiariello: "Ho sentito uno scienziato, a Napoli fatto un esperimento importantissimo con la Coppa..."

Nel suo consueto editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "Gattuso ne esce ingigantito rispetto a Sarri, che a Torino è sulla graticola, dopo la vittoria in Coppa Italia. Extra-campo, la gioia dei napoletani ha fatto indignare molte persone, che hanno definito irresponsabile la città di Napoli. Ho sentito uno scienziato, il prof. Remuzzi direttore del Mario Negri di Milano, che ha detto: non doveva accadere, ma abbiamo avuto un esperimento sociale importantissimo. Se entro 15 giorni a Napoli non accade nulla di gare, dobbiamo riconsiderare completamente la situazione sul Covid-19".