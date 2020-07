Chiariello: "Il Barça può dare 5 palloni a tutti, conterà l'approccio del Napoli..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Un Napoli gagliardo seppur dovesse uscire sconfitto dal Camp Nou, non avrebbe granché da esser criticato. La cosa fondamentale è che non esca con le ossa rotte, il Barcellona è in grado di dare 5 palloni a tutti con Messi, Griezmann, Suarez, hanno un potenziale infinito. La speranza c’è, ma l’approccio conta. Milan completamente sfiduciato, Pioli si è rimboccato le maniche e la squadra vola a tal punto che la dirigenza ha cambiato idea".