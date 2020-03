Chiariello: "Il calcio italiano sta pensando a una cosa assurda! Ancelotti ha detto una verità..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Il calcio italiano sta pensando ad una cosa che mi trova del tutto in disaccordo: una finestra di mercato di 4 mesi, ma scherziamo? Un finestrone infinito per permettere alle società di potersi rimodellare e rispondere all'emergenza. Davvero il maxi mercato per rilanciare il calcio è una delle soluzioni pensate? La Juventus è indebitatissima, con l'aggiunta dell'emergenza da Coronavirus, tenere sullo stomaco uno come Higuain sarà un danno enorme. Uno così la Juve, a che prezzo lo da? E ci sono tantissimi casi come il Pipita. Il Napoli sta chiudendo il rinnovo di Zielinski, ma forse quelle cifre sono fuori dal mercato. Oggi Ancelotti ha detto una cosa verissima: sarà un caso più povero. Beato lui che ha chiuso il contratto prima del Coronavirus con 50 milioni di sterline".