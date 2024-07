Chiariello: "Il Napoli ha bloccato due giocatori, ma rischia di perderli"

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello nel corso di "In ritiro Con Te" su Radio CRC ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Ho già provato a spiegare il mio punto di vista sulla vicenda esuberi, o uscite, del Napoli. Il Napoli ha operato già sul mercato in maniera decisa per puntellare in maniera importante la difesa: gli arrivi di Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, vanno in questa direzione. Ora, però, ci sono da sciogliere dei nodi fondamentali e uno su tutti è quello di Osimhen, ma ce ne sono anche altri che non sono di secondo ordine, anzi.

Il Napoli ha sull’uscio due giocatori bloccati che, se si allungano i tempi per l’ingresso del club, si rischia di perdere: Lukaku, il prescelto di Conte, ed Hermoso, difensore mancino dell’Atletico Madrid che col Napoli parrebbe avere un accordo, ma che è stato messo un attimo in standby perché il Napoli, a questo punto, dopo aver investito 50 e più milioni cash sul mercato – l’unica ad aver fatto questo tipo di investimenti – si mette un attimo alla finestra e torna alla politica giusta, doverosa e prudente di uno esce e uno entra.

Al Napoli avanzano, di sicuro, Ostigard che non vuole andare in Francia, uno tra Juan Jesus e Natan, Mario Rui deve uscire e se Giuffredi non riesce a piazzarlo in Portogallo, dove vorrebbe tornare, il Napoli potrebbe anche pensare di usare come braccetto di sinistra eventuale Olivera, avendo sulla fascia proprio Mario Rui che rimarrebbe come alternativa, ma di certo non è l’uomo giusto per Conte. Osimhen guarda al suo futuro soprattutto da un punto di vista economico, non da un punto di vista sportivo, è una banale verità di quella che è la realtà, che vada via subito però, perché per il bene del Napoli, Lukaku deve essere immesso subito in squadra, sarebbe il secondo grande vantaggio competitivo sugli avversari".