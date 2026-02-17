Chiariello: "Inter fa campionato a sè, pensiamo al vero obiettivo stagionale"

vedi letture

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc ha commentato i principali temi di attualità relativi al calcio italiano: "Purtroppo mi avete preso per disfattista, mi avete detto perfino che ero antinapoli perché avevo invitato a riporre il sogno scudetto partendo da un’analisi estremamente realistica della situazione. Lasciamo perdere come l’Inter ha vinto la partita con la Juve, sfruttando una furbata di un suo calciatore importante che invece di pensare a giocare ha pensato a simulare per fregare arbitro e tutti quanti, gioendo pure di tutto ciò. Parliamo di un nazionale importante come Bastoni, e questo la dice lunga. Ma voi ce lo vedete Scirea fare una cosa del genere? Altra etica, altro spessore. Franco Baresi che picchiava come un fabbro, ma mai una cosa del genere. Bruscolotti? Semmai partiva in capata. Sto scherzando, è chiaro. Però altra gente, altro spessore.

L’Inter ha vinto tredici partite su quattordici, ha pareggiato solo con il Napoli. Sta facendo corsa a sé. Il Milan mantiene botta: di riffa o di raffa la partita a casa se la porta sempre. Se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe già chiuso, visto che il Napoli ha abdicato da tempo.

Pensiamo alle cose nostre. Ci interessano le partite da affrontare: dobbiamo entrare in Champions obbligatoriamente. L’ha detto anche Conte ai giocatori: il futuro dipende da come finisce questa stagione. Può essere buona, sufficiente o fallimentare. Il Napoli trentesimo su trentasei in Europa, fuori ai quarti in casa propria con una squadra non blasonata come il Como, fuori dalla zona Champions e con una perdita enorme di soldi, sarebbe una stagione fallimentare senza se e senza ma. Se invece entra tra i primi quattro, magari terzo o perfino secondo, sarebbe un risultato importante".