Chiariello: “Inter vera avversaria della Juventus. Quest'ultima ha una gara da recuperare ed è a -4 dalla vetta”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Stanno per incrociare le rispettive armi Juventus ed Inter. Una guerra psicologica perché quest’anno l’Inter sta mettendo in discussione la leadership della Juve. Questi ultimi hanno avuto la fortuna di non giocare con il Napoli il 4 ottobre e di recuperare in un momento in cui il campionato risulterà ormai falsato. Un recupero a fine campionato, ma con quello la Juventus è a -4 se vince. Il Milan ha macinato il Crotone, ma deve dimostrare tanto, ma la vera avversaria è l’Inter. Un disastro le altre squadre, l’Atalanta rullo compressore sarebbe stata in area scudetto; la Lazio vince da 6 partite di seguito ed ha perso l’occasione di entrare in area scudetto per il personale lockdown prolungato. Un campionato iniziato senza padroni, adesso tre padroni li ha: Inter, Milan e Juventus, con buona pace di chi ha perso il momento".