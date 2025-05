Chiariello: "La colpa ora è di Conte! 45' indecenti e poi i cambi? Olivera soffre e Marin fuori!"

vedi letture

Nel corso di Buongiorno Napoli su Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello è tornato sul pareggio di ieri col Genoa: "Ieri Conte fa il 2-1 grazie ad uno straordinario Raspadori che fa un gol da attaccante di razza. Il Napoli è durato 15 minuti, il tempo del gol di Lukaku, e poi 19 minuti, il tempo di far gol con Raspadori nel secondo tempo. Cosa fa? Pensa a blindare la vittoria di corto muso sul 2-1 con delle scelte conservative: toglie Raspadori all'80' per mettere Billing, lascia solo Lukaku davanti con la speranza che McTominay dalla sinistra si inserisca, e nulla più. Vorrei ricordare che il Napoli ieri non ha giocato contro il Genoa, ma mezza Primavera del Genoa. Il Genoa non sapeva più come aiutarci, le scelte di Vieira sono state sinistramente simili a quelle di Juric in Napoli-Verona con Gattuso, entrò persino il terzo portiere e dei ragazzini. Vieira ha fatto dichiarazioni coraggiose ma ha messo un portiere 33enne che non ha mai giocato in Serie A, rischiando anche una brutta figura, un premio ma anche un rischio. In difesa ha messo un 2004 ed un 2008 che poi porta all'autogol di Meret, dei ragazzini in difesa. A destra Norton-Cuffy è un altro ragazzo che da poco sta vedendo il campo al posto di Zanoli, poi è entrato un altro ragazzino sconosciuto ed un attaccante della Primavera nel finale che si presenta con un tunnel. 5 Primavera più un portiere sconosciuto. Fuori De Winter che è seguito da grandi club, non è neanche entrato. Ha giocato con 3 sottopunta dietro Pinamonti, in maniera aggressiva, ha aggredito alto. Il Napoli del primo tempo è stato indecente, 45' all'indietro, Meret quello che ha toccato più palloni e senza linea di passaggio doveva lanciare per forza. Il Napoli non è mai partito dal basso, il Genoa andava uomo su uomo. Mai in verticale, l'unica volta McTominay ha messo in porta Lukaku con un movimento perfetto.

Nella ripresa la sblocchi e dico io: se la sblocchi e vuoi fare dei cambi all'80', perché pensare a difendersi con un Genoa così combinato? Perchè non Neres al posto di Raspadori se proprio deve uscire visto che è così in forma? Neres entra per 3 minuti, mette due palle pericolose, s'è visto che poteva giocarne 15-20! Devi tenere la partita in mano, invece Billing entra, è vivo, ma fa l'errore di testa, ma Anguissa non ne aveva più perché non cambiare lui? Billing entra per i palloni alti, ma perché devi difenderti dal Genoa che non ne aveva? Olivera centrale poi, tu hai Rafa Marin è un nazionale spagnolo Under 21 ed è la nazionale più forte, viene da un gran campionato all'Alaves ed il Real s'è tenuto la recompra, 1.92 di testa è il suo punto di forza e prendi 3 colpi di testa pure la traversa. Perché snaturare Olivera? Perché Okafor non può fare 1 minuto? Solo perché non era quello che volevi? Sul primo gol poi mancano le certezze del 4-3-3, manca Politano dietro Di Lorenzo ed i de si guardano. Ora riparte anche il massacro a Meret che sul secondo gol non può fare niente e sul primo è sfortunato. Poteva fare meglio l'intervento forse sì, ma la colpa di chi è se manca l'uomo e poi si fanno mangiare in testa. Spero non rinnovi, è indecente il massacro verso questo ragazzo, è opportuno cambi aria. Le colpe oggi son odi Conte, il nostro condottiero, colui che ci può portare allo Scudetto ieri l'ha sbagliata, come capita, per difendere contro i ragazzini senza più riattaccare"