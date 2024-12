Chiariello lancia Rafa Marin: "Manna l'ha voluto a tutti i costi! Se non ora, quando?"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, Umberto Chiariello nel suo punto ha parlato anche di Rafa Marin: "Il Napoli ha preso un giovane che fino ad ora non ha convinto nessuno ma che non ha avuto nessuna occasione. Rafa Marin proviene dalla cantera del Real Madrid e ha fatto un campionato di assoluto rilievo all’Alaves. Se non gioca neanche adesso vuol dire che Conte lo ha bocciato del tutto. Sarei tanto felice se Rafa Marin avesse la sua chance. Il Napoli ci ha creduto e Manna lo voleva a tutti i costi. È il caso di accollarsi un rischio facendo giocare Rafa Marin al posto di Buongiorno? Se gioca Oliveira è una bocciatura solenne per Marin e per Juan Jesus.

La campagna acquisti è stata straordinaria ma incompleta. Sulla linea difensiva di riserva dico che Ostigard e Nathan sono superiori a Juan Jesus e Rafa Marin se lo spagnolo gioca 0 minuti. Potrebbe nascere una stella a Genova. Lo spagnolo potrebbe avere l’occasione per dimostrare che è il giocatore giusto su cui ha puntato il Napoli? Il difensore centrale è il ruolo più difficile in assoluto e che richiede più addestramento. Capisco le perplessità di Conte ma mi domando: Marin se non ora, quando?".