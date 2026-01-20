Chiariello: "Lang-Lucca bocciati come Quaresma con Mourinho: vanno via!"

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc ha dichiarato: "Se Lukaku è recuperato, Lucca può partire. E partirà, perché ormai è chiaro che è fuori dai piani di Conte. Conte l’ha voluto, ma se un giocatore non ti dà quello che ti aspetti, lo bocci. Ve lo ricordate quel giocatore portoghese della trivela, Quaresma, che Mourinho volle all’Inter? Ha pagato un sacco di soldi, fece fesserie clamorose e Mourinho disse “ora mi sentirà”. Non ha giocato più. Volere un calciatore non significa fissarsi con lui.

Se non ti piace come risponde, lo bocci. Pazienza. È successo a Napoli con lui e con Langa. Vanno via. Io sono di questo avviso: due al prezzo di uno. Il Napoli avrebbe bisogno di due esterni più che di un centravanti. Il Napoli ha anche Ambrosino. Serve per tamponare fino a fine gennaio, anche se il Venezia lo sta aspettando. Ora il Napoli può verificare che Lukaku sia tornato. Se Lukaku resta, non va preso un centravanti. En-Nesyri o come si chiama, che ce ne facciamo?".