Chiariello: "Lazio in crisi e derby già importante, uno tra Conte e Giampaolo dovrà leccarsi le ferite"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e commentatore tv: “Riprendo il tema post coppe, perché si è concluso il turno con l'Europa League. Roma che dimostra, con una squadra poco eccitante turca, una grande crescita alimentata da un centrocampo molto importante, ma una difesa non ad alti livelli. Tallone d'Achille che si potrebbe pagare. La Lazio che doveva essere la rivelazione di questo campionato è anche in crisi. Intanto c'è un enigmatico Milan e una Atalanta con un grosso scotto nel primo turno di Champions League. Quello che conta sarà il derby, perché l'Inter, che doveva essere la squadra più competitiva, si è spenta in europa. Tra Giampaolo e Conte, già uno dei due dovrà leccarsi le ferite".