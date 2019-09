Chiariello: "Napoli, cancella il Liverpool: a Lecce si capirà se davvero sei da Scudetto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e commentatore tv con il suo editoriale: “E' stata una bella partita tra due grandi squadre, Napoli e Liverpool, ma il Napoli deve compiere un altro grande salto di qualità mentale. Il Napoli ha tenuto il nome alto italiano in Europa, ma adesso va resettato. Deve mantenere autostima, fiducia ed entusiasmo, ma non bisogna fare il minimo errore. La grande squadra deve essere feroce, a Lecce c'è un grande entusiasmo. E' una partita che tra Sampdoria e Liverpool è quella più complicata, perché si capirà se il Napoli è davvero competitivo per lo scudetto".