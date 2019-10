Chiariello: "Napoli, che occasione. Puoi rientrare nella lotta Scudetto!"

"Giornata fantastica per i colori azzurri! Inaspettata frenata delle 2 battistrada ed occasione irripetibile per il Napoli a Ferrara per rientrare nel giro scudetto. In terra degli Estensi si parrà la nobilitate del sor Carletto ed i suoi prodi. Non si può sbagliare", così su Twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito al match con la Spal dopo quanto successo ieri negli anticipi.