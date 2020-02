Chiariello: "Napoli sciolto come neve al sole, al primo cazzotto non puoi andare ko..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Doveva essere la conferma di un Napoli in ripresa. Lazio battuta in Coppa, Juventus in campionato e battuta anche una buona Sampdoria fuori casa. Gattuso ha fatto una conferenza in cui ha detto di stare attenti, 25' di grande ritmo poi che succede? Si scioglie neve al sole. Non può essere che al primo cazzotto che prendi, vai ko e non ti rialzi. Barlume di luce, chiuso ancora una volta. Vedremo se Gattuso saprà rianimare la troupe in Coppa Italia".