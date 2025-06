Chiariello: "Ndoye il mio preferito, ma c'è un esterno italiano interessante"

vedi letture

Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo consueto editoriale del mattino parla del mercato del Napoli e delle mosse del club azzurro: "Osimhen ha avuto un'infanzia difficile, poi è esploso come calciatore. Non è che ora non si gode le cose belle, avete visto la festa scudetto a Napoli e a Istanbul, ma è uno che non si affeziona a nessuno, non gliene frega niente. Lui pensa ai soldi. Per il sesto centrocampista aspetterei, c'è anche Vergara da considerare.

Il Napoli sicuramente prenderà un centravanti forte, non può bastare solo Lukaku. Io pagherei i 52 milioni di clausola di Kean che è un Lukaku giovane. Nel casting dell'ala sinistra anche uno come Zaccagni può essere un'alternativa. In più ha uno stipendio alla portata. Se sfuma Ndoye, Zaccagni non sarebbe da disdegnare, è forte, è un bel giocatore. Non è tra i miei preferiti, però. Io scelgo tutta la vita Ndoye e mi intriga molto Chiesa. Non mi sorprenderei se vedessi Ndoye a destra e Lang a sinistra. In alcune circostanze, ovviamente. Anche Chiesa è un destro che giocava a destra. Ma lui preferisce giocare a sinistra. Chiesa non ha avuto nessun declino tecnico, ma ha avuto problemi fisici e con Allegri è stato snaturato da seconda punta".