Chiariello: "Neppure con Maradona siamo mai riusciti a distanziare così tanto la seconda in classifica"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Neppure con Maradona siamo mai riusciti a distanziare così tanto la seconda in classifica, eppure sento tanto scetticismo in giro. Nessuno che dice che in queste 6 partite, la Juventus ha rimontato 0 punti perché il Napoli le vince tutte da 11 partite a questa parte. Qui non si parla di rimonta, tecnicamente, ma di restare aggrappati. Il Milan ha perso dei punti a Torino e sta aggrappata con le unghie e con i denti vincendo l’ultima con la Fiorentina e quella con lo Spezia all’ultimo minuto. L’Inter si dà per rinata per aver dato 6 gol al Bologna e sta a 11 punti dal primo posto.

Diciamo le cose con correttezza: nessuno sta rimontando niente a nessuno, ci sono 3 società che ambivano allo scudetto che stanno aggrappati ad una squadra che era stata data per spacciata. La Gazzetta già sa che il Napoli a gennaio non tornerà, c’è una sola certezza: le altre hanno voglia di correre, al Napoli non hanno rosicchiato neppure un punto, anzi, ne hanno perso qualcuno. Pensare che a gennaio la musica cambi per interessi editoriali senza alcuna certezza scientifica o calcistica, allora popolo napoletano non avere paura. Le sciocchezze lasciamole agli altri".