Chiariello non ci sta: "Sono stufo: a Monza c'erano 3 rigori per il Napoli, uno clamoroso"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il Napoli perde a Monza, non conta niente, ma non va bene. È stato un cammino strepitoso, un campionato da ricordare, ma sarebbe amarognolo il sapore di sciupare un’impresa così grande. Non conta proprio niente, ribadisco, il cammino del Napoli è stato straordinario e mai campionato fu stracciato quanto abbia fatto il Napoli quest’anno. Dopo il Mondiale si temeva qualcosa, qualcuno – Beppe Bergomi - disse che la squadra in difficoltà era il Napoli dopo aver perso 1-0 con l’Inter e fa 11 vittorie consecutive. Aprile è arrivato, mese della Champions, mese degli infortuni, la stanchezza di alcuni, con le Nazionali che hanno rallentato tutto, per non parlare dell’arbitraggio. Nelle ultime partite, il Napoli ha fatto 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, un Napoli che ha visibilmente frenato. Adesso c’è da salvare un finale di stagione con la dignità di una prima squadra e fare l’impresa storica: battere l’Inter diventa una priorità, una squadra che si appresta ad essere la finalista di Champions, Coppa Italia. Battere l’Inter è dare una prova di grandezza in questo campionato e bisogna rimetterci la testa.

Nulla è accaduto, ma sarebbe un peccato sprecare una grande impresa con finale minore. Sono stufo, completamente stufo di pensare che abbiamo una tecnologia a disposizione che si chiama VAR che non funziona, non va bene, il Napoli ha pagato dazio sia in Champions e ieri a Monza 3 rigori, di cui uno clamoroso, e il VAR non è intervenuto. Tutte le spiegazioni formalistiche che danno gli arbitri sono cretinate, per me. A me interessa la sostanza e la natura della tecnologia inserita nel calcio: perché abbiamo voluto la tecnologia? Per eliminare gli errori, allora va usata per bene. Rendete pubbliche le conversazioni, date la possibilità challenge, mettete un responsabile arbitri per società e cambiate questo protocollo: il formalismo uccide la sostanza e la sostanza è che questa tecnologia deve rendere il calcio più giusto. Si è solo spostata l’arbitrarietà dal campo alla sala VAR, ma non è cambiato niente. In un Era iper tecnologica non è più ammissibile".