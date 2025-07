Chiariello: "Osimhen al Liverpool solo se lo riempiono di soldi. Nunez? Non so quanto sia forte"

Nel corso della trasmissione 'Un caffè con Chiariello' il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con la sua disamina: "La prima cosa per Osimhen sono i soldi, se a Liverpool hanno intenzione di dargli un grande stipendio lui ci va di corsa. Victor è un ragazzo intelligente, ma a volte nei comportamenti non lo dimostra, è una testa calda. L’unica domanda che si dovrebbe fare Osimhen è perché nessun top club mi vuole anche se sono uno dei migliori nel mio ruolo? Per quanto riguarda Nunez non ho ancora capito quanto sia forte avendo visto tante partite del Liverpool. Mi piacerebbe vederlo a Napoli, ma non mi ha mai dato l’impressione di essere determinante, anche se sappiamo che chi viene dalla Premier in Serie A spesso “esplode” come calciatore vedi McTominay e Anguissa.

Lucca mi piace, per me è più conforme al gioco del Napoli e con chiunque ne ho parlato mi dato solo pareri molto positivi sul ragazzo. Vi dico una cosa nei salotti del Nord sono terrorizzati dal Napoli di Antonio Conte, tutti pensavano che il trionfo con Spalletti fosse un caso isolato e che poi tutto sarebbe tornato come prima, ma non è stato così. Il Napoli non può prendere e non prenderà tre attaccanti anche se dovesse partire Raspadori, ci sono degli equilibri di spogliatoio da mantenere, piuttosto arriverebbe l'ennesimo centrocampista".