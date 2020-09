Chiariello: "Osimhen con Insigne e Mertens, così campionato straordinario!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Andiamo a Parma per la prima di campionato, per fortuna un Parma diverso da quello di D’Aversa. L’anno scorso abbiamo perso 6 punti con Kulusevski che ci ha battezzati. Quale sarà il Napoli? La scelta di uomini, come sono schierati in campo, la disposizione tattica. Spesso c’è bisogno di compromessi, devi saper valorizzare i punti di forza: quelli che ti fanno vincere le partite. Il Napoli deve mettere Mertens accanto a Osimhen senza sacrificare Insigne, se Gattuso riuscirà a trovare questa quadra, potranno fare un campionato straordinario".