Chiariello: "Osimhen un dente cariato, affare col Gala ora nelle mani del fuoriclasse Chiavelli"

vedi letture

"Il Galatasaray non è nuovo a problemi di pagamento, il Napoli vuole le garanzie per poter accettare". Così Umberto Chiariello, nel suo Caffè con Chiariello su Radio Crc, parla della trattativa con il club turco per Victor Osimhen: "La difficoltà non è dilazionare il pagamento in cinque anni, perché non ha bisogno di liquidità, ma il Napoli vuole le opportune garanzie. Il Napoli vuole cedersi Osimhen, che ormai è un dente cariato che non se ne può più, ma deve avere le giuste garanzie.

Ora diventa una questione finanziaria, siamo entrati in questo momento nel mondo di Chiavelli (amministratore delegato della SSC Napoli, ndr), che è un professionista straordinario. Spesso si parla solo di Conte, ma nel Napoli ci sono tante eccellenze, tra queste sicuramente Andrea Chiavelli che è affianco al presidente dal primo giorno della sua avventura al Napoli, anche quando la Roma gli aveva offerto il doppio dello stipendio".