Specchia: "Rafa Marin non è da Napoli, infatti non lo ha scelto Conte"

“Con un altro allenatore non avremmo avuto questa classifica. Conte può non essere molto simpatico ma come allenatore non si discute: ha fatto un’impresa. Conte è vaccinato alle pressioni ed è maniacale”. Questo il parere dell’allenatore Paolo Specchia ai microfoni di Radioclub91 nel corso della trasmissione Il Calcio Parlato che poi aggiunge: “Contro il Parma partirei ancora con Raspadori e dagli stessi della sfida col Genoa, per poi inserire Neres a partita in corso. Avere ancora un punto di vantaggio sull’Inter in questo momento della stagione è un grande merito di Conte. Criticarlo per aver messo in campo Lobotka contro il Genoa è assurdo secondo me".

“Credo che l’allenatore sa benissimo che c’è differenza tra schierare Lobotka e non schierarlo. Con tutto il rispetto per lo scozzese c’è un abisso con Gilmour. La gente dimentica che stiamo giocando senza Buongiorno e Juan Jesus da diverse domeniche: Rafa Marin non è pronto, non è da Napoli. Non è stato un giocatore voluto da Conte, ma scelto dallo scouting del Napoli. Olivera non è un centrale, ma non ci sono alternative al momento. Senza Buongiorno mancano centimetri e manca prestanza alla difesa”.