Zaccardo: "Napoli arbitro di se stesso. Conte e Manna da applausi"

"La partita è più importante per il Bologna, il Milan è abituato a vincere tanti trofei. Sarà una partita equilibrata". A parlare così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica "A tu per tu", è il doppio ex delle squadre che giocheranno la finale di Coppa Italia, Cristian Zaccardo. "Da che parte va il cuore? Sono in difficoltà. Ho bellissimi ricordi di entrambe le esperienze. A Bologna sono cresciuto, il Milan è stata la squadra più importante della mia carriera. Sulla carta è favorito il Milan per blasone e individualità. Ma le finali sono fatte di episodi. Sarò allo stadio e chiunque vincerà sarò comunque felice".

Oltre alla finale di Coppa Italia, Zaccardo parla anche da ex Parma, con i ducali in cerca della salvezza nel prossimo turno contro il Napoli: "Sono molto legato a Parma. L’ho visto spesso. Spero che si salvi con tutto il cuore. Adesso sono tutti punti importanti e tutti giocano per obiettivi di livello. Il Napoli si gioca lo Scudetto, i punti pesano per entrambe le squadre. Spero che il Parma si salvi, che sia contro il Napoli o all’ultima di campionato non è importante”.

Scudetto: Napoli o Inter? "Il Napoli è arbitro di se stesso. Senza guardare i risultati dell’Inter se vince due partite è campione d’Italia. A due giornate dalla fine è davanti, Conte e il direttore Manna meritano i complimenti: stanno facendo vivere un sogno ai tifosi napoletani".