Questore di Parma: "Festa Scudetto? Siamo pronti, ma meglio festeggiarlo in Campania"

C'è una possibilità remota ma pur sempre valida di festeggiare il quarto scudetto a Parma. Come? Vittoria al Tardini e Inter ko contro la Lazio. In quel caso sarebbe tricolore alle 22.40 di domenica. Sul tema a Radio Crc è intervenuto il Questore di Parma Maurizio Di Domenico: "Festa Napoli scudetto? Siamo attrezzati ad ogni evenienza, ritengo da dire, però, che l’eventualità di una festa per la vittoria dello scudetto del Napoli vada festeggiata in Campania".

"Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. Non sarà consentito andare in altri settori: abbiamo adottato un articolato sistema di sicurezza", ha aggiunto parlando della prevendita per domenica. Dalle 14 di oggi era possibile acquistare i tagliandi.