Okafor non gioca più? Parolo e Behrami spiegano perché Conte l’ha messo ai margini

Perché Okafor non gioca da marzo e ha raccolto appena una trentina di minuti in quattro spezzoni di gara? Al podcast di Dazn è intervenuto l'ex azzurro Valon Behrami: “Okafor messo fuori? C’è un problema, non è entrato nella mentalità Conte. Forse all’inizio sembrava poter tornare ai suoi ritmi. Ci ho giocato in nazionale, l’ho visto a Lecce, c’è il lavoro fisico di chi non gioca la partita ed è sempre in ritardo di un secondo sulle corse. Quel secondo non cambia, ma a Conte dà fastidio”.

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, concorda: “Per conquistarsi il posto per lui devi conquistare proprio quel secondo, andare fuori giri, con le pulsazioni del cuore oltre la sua soglia, lui poi guarda i dati e dice merita di entrare. Conte guarda molto all’atteggiamento. Se non gioca è perché non è nel mood di Conte”.