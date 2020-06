Chiariello: "Portare a casa Osimhen potrebbe essere tantissima roba per il Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Il fatto che Osimhen ed i suoi procuratori siano a Napoli, dimostrano un grande interesse. Mi ha colpito aver sentito che il problema del razzismo non è stato risolto e quindi potrebbe avere qualche remora nel venire a giocare qui. È un'accusa che va al di là del ragazzo, un'accusa che fa male dentro. L'Italia non è un Paese razzista, checché ci sia una parte politica che inneggia al passato. Se questo aspetto non sia inibente e Osimhen deve trovare un accordo con il Napoli, va preso come un giovane dalle ampie prospettive. Portare a casa questo giocatore potrebbe essere tantissima roba per un club che causa Covid è meglio posizionato di tutti gli altri".