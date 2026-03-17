Scudetto Napoli, Iuliano: "Secondo voi Conte non crede all'impossibile?"

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Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, compagno e amico di Conte, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Conte? Nemmeno quando gioca con i suoi figli o gioca a qualsiasi cosa non fa mai pace con la sua testa, voi pensate che lui non creda all’impossibile?”, le sue parole nel descrivere l'allenatore del Napoli.

“Lui innanzitutto deve portare la Champions dal Napoli e deve recuperare i calciatori. Conte? È logico che una persona così ha qualcosa in più degli altri. È una persona però anche intelligente”