Rao show a Bari, il compagno: "Dobbiamo farlo restare coi piedi per terra"

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Il cambio in panchina con l’arrivo di Moreno Longo ha dato una svolta alla sua stagione, permettendogli di trovare continuità e spazio

Emanuele Rao, talento del Bari, di proprietà del Napoli, sta facendo parlar di sé per la doppietta contro la Reggiana e per i cinque gol totali in stagione in B. Il difensore del Bari Valerio Mantovani ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche su di lui: "Sappiamo tutti che è giovane e promettente, è un giocatore che sta facendo cose importanti e dando continuità alle prestazioni, ci crediamo molto. Dobbiamo però farlo restare coi piedi per terra, è un giovane e non bisogna responsabilizzarlo eccessivamente".

Rao show: la svolta in panchina e il premio in Serie B

Rao è esploso soprattutto nella seconda parte di stagione da gennaio in poi. Il cambio in panchina con l’arrivo di Moreno Longo ha dato una svolta alla sua stagione, permettendogli di trovare continuità e spazio. Se nella prima parte dell’anno Rao aveva faticato, adesso è in un momento di grazia: quattro gol e un assist nelle ultime sei partite, doppietta e passaggio vincente nell'ultima contro la Reggiana che gli è valso il premio di miglior giocatore settimana da parte della Lega.