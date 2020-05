Chiariello: "Ripresa? Senza ok sul protocollo parliamo di aria fritta. Il vero dubbio è uno"

Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha parlato a Super Sport: "Se non si arriva ad un'intesa sul protocollo parliamo di aria fritta. Il protocollo è quello che consentirà la ripresa di allenamenti collettivi e campionato. Il punto è: se ci sarà un calciatore positivo lo si può isolare e si va avanti, come in Germania? Perché se vanno tutti in quarantena sarà impossibile riprendere anche gli allenamenti, non solo il campionato".