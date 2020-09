Chiariello: “Rischioso andare a Lisbona, non si poteva fare in Italia?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Era necessario andare a Lisbona? In un momento così difficile, andare in terra straniera, dove non ci sono le stesse regole del calcio italiano, era un rischio necessario da correre? Non si poteva fare in Italia? Speriamo solo che Parma sia, ad ora di pranzo, il primo succulento boccone che il Napoli possa ingoiare per una stagione di livello".