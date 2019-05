Chiariello: "Sarri-Juve, si avvicina il lutto cittadino. Carlo, fatti furbo..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: “Si sta avvicinando il giorno del lutto cittadino, perché ormai la strada di Sarri alla Juventus è segnata. Sarri ha incarnato l'anima popolare di questa città. Rafa Benitez meritava amore dal Napoli, un po' cocciuto, ma di grande classe. Non ha mai voluto adeguarsi ai giocatori che aveva, sono loro che si dovevano adeguare a lui ed ha fondato questa squadra. Adesso c'è Re Carlo, altri titoli, altra gloria, si può mai criticare Carlo Ancelotti? Dopo 30 anni di mestiere, come lo si giudica? Re Carlo è il nuovo Re di Napoli, ma a termine perché ha sposato una linea aziendale che molti criticano. Carlo fatti furbo, guardati i fatti tuoi, non devi dimenticare che a Napoli sei venuto per vincere. Fatti fare la squadra che vuoi e mettici quel quid in più per vincere questa stagione”.