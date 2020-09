Chiariello scarta l'ipotesi Acerbi: "Il Napoli ha già bloccato un altro difensore"

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 per commentare le ultime voci sul mercato del Napoli: "Acerbi? L'età non gioca a suo favore e comunque il Napoli per la difesa ha già bloccato Sokratis. Certo è un giocatore forte, italiano, da prendere in considerazione, tra l'altro mancino. L'agente è quello di Meret, Pastorello, e questo non depone benissimo. In sintesi, non credo che Acerbi rientra in ottica Napoli".